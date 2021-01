Inzidenz sinkt auf 154,7 Coronavirus fordert zwei weitere Tote im Zollernalbkreis

Zollernalbkreis - Die Corona-Pandemie breitet sich weiter aus. Am Montag wurden zwei weitere Tote bekannt gegeben. Eine Frau und ein Mann, beide über 80 Jahre alt, sind an den Folgen der Lungenkrankheit gestorben. Die Zahl der Infizierten im Zollernalbkreis ist am Montag außerdem um 39 angestiegen.