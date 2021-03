1 18 neue Infektionen wurden am Mittwoch im Kreis gemeldet. Foto: Hofman

Das Corona-Infektionsgeschehen im Zollernalbkreis ist auch am Mittwoch sehr dynamisch gewesen. Das Gesundheitsamt meldete 18 neue Infektionen – der Inzidenzwert ist wieder nahe der Marke von 50.

Zollernalbkreis - Die neu Betroffenen leben nach Angaben der Behörde in Albstadt (4 Fälle), Balingen (2), Burladingen (4), Grosselfingen (1), Hechingen (3), Meßstetten (3) und in Schömberg (1).

Damit hat sich die Zahl der Menschen im Landkreis, die sich das Virus eingefangen haben, auf 5616 erhöht. Aktuell gelten 191 Zollernälbler als infiziert. 5292 Menschen gelten als wieder genesen. Seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 haben 133 Menschen im Zollernalbkreis wegen Corona ihr Leben verloren.

Zahl der Patienten im Klinikum geht zurück

Der vom hiesigen Gesundheitsamt errechnete Inzidenzwert ist am Mittwoch erneut leicht angestiegen, er lag bei 47,0 (Dienstag 43,4, Montag 40,7). Und damit weiterhin, wenn auch knapp, unter dem Wert von 50. Wegen dieser vergleichsweise niedrigen Inzidenz durften am Mittwoch unter anderem die Geschäfte im Zollernalbkreis ihre Türen für Kunden wieder öffnen. Sollte der Wert an drei Tagen in Folge über 50 liegen, muss vieles wieder geschlossen werden.

Schon fast 11.000 Impfungen

Im Zollernalb-Klinikum waren am Mittwoch 10 Corona-Patienten aufgenommen, drei weniger als am Dienstag. Weiterhin zwei davon liegen auf der Intensivstation, zwei Patienten müssen beatmet werden (einer mehr als am Dienstag).

Im Kreisimpfzentrum Meßstetten sind inzwischen 10 852 Corona-Impfungen verabreicht worden, davon 8258 Erst- und 2594 Zweitimpfungen.