Inzidenz liegt nun bei 60,9 Kreis Freudenstadt reißt Corona-Hotspot-Marke

Am Donnerstag wurden dem Landratsamt 21 Neuinfektionen gemeldet, tags zuvor waren es 19 neue Nachweise. Die aktuell neu betroffenen Personen stammen aus Alpirsbach, Baiersbronn, Dornstetten (plus drei), Empfingen (plus zwei), Eutingen (plus drei), Freudenstadt (plus zwei), Glatten, Horb (plus sechs) und Waldachtal (plus zwei).

Die Gesamtzahl der Personen im Kreis Freudenstadt, die seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet wurden, erhöht sich dadurch auf 791. "Stand heute gibt es 109 akut infizierte Personen im Landkreis, die sich in Isolierung befinden", so das Landratsamt.