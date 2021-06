1 Das Gesundheitsamt informiert über die Corona-Statistik. Foto: Pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

Pandemie: Derzeit 127 Personen infiziert

Schwarzwald-Baar-Kreis (mad). Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Am Sonntag wurden 9598 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 36 zum Freitag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie liegt aktuell bei 9929 (+ 22 zum Freitag), die Genesenen sowie 204 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Derzeit sind somit 127 Personen (- 14 zum Freitag) mit dem Virus infiziert, davon sind 110 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen.

Die Neuinfektionen übers Wochenende verteilen sich auf sieben Städte und Gemeinden des Landkreises: Bad Dürrheim (1), Dauchingen (2), Donaueschingen (3), Furtwangen (2), St. Georgen (4), Tuningen (1) sowie Villingen-Schwenningen (9).

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 46,1 (Stand Sonntag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag sie bei 42,4, am Sonntag vor einer Woche bei 44,2.

Weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamts für Fragen zum Coronavirus unter Telefon 07721/ 9 13 71 90, E-Mail gesundheitsamt@Lrasbk.de, geschlatet.