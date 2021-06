1 Die Inzidenz im Kreis Rottweil verharrt beim Stand von über 65. Foto: peterschreiber.media – stock.adobe.com

Das Infektionsgeschehen im Kreis Rottweil scheint wie eingefroren. Die Lage ändert sich kaum. Die Neuinfektionsrate verharrt bei einem Stand von um die 65.

Kreis Rottweil - Am Dienstag ging es in der Tendenz wieder leicht nach oben. Das Landesgesundheitsamt veröffentlicht am frühen Abend den Wert 67,9 nach 64,3 am Vortrag. In der Region sieht es so aus – Tuttlingen 92,4 (Vortag: 94,5), Schwarzwald-Baar 78,1 (68,2), Freudenstadt 66,8 (61,7), Ortenau 26,7 (26,5) und Zollernalb 81,9 (80,3).

Die Zahlen belegen, dass es in der Region insgesamt wieder etwas nach oben gegangen. Das ist auch der Landestrend: Die Inzidenz stieg am Dienstag von 42,9 auf 45,1.