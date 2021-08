Das Landratsamt Freudenstadt hat am Freitag seinen ersten wöchentlichen Lagebericht zur Corona-Pandemie im Kreis Freudenstadt vorgelegt.

Kreis Freudenstadt - Nachdem in Baden-Württemberg die einzuhaltenden Corona-Regeln nach der jüngsten Verordnung unter Berücksichtigung der Belastung des Gesundheitswesens (Auslastung der Intensivbetten), der Sieben-Tage-Inzidenz, der Impfquote und der Anzahl schwerer Krankheitsverläufe landeseinheitlich festgelegt wurde, hat der Landkreis die tägliche Information zur Entwicklung des Infektionsgeschehens eingestellt.

Stattdessen gibt der Kreis nun wöchentlich einen Überblick über die Entwicklung der vergangenen sieben Tage. Vom Freitag, 13., bis Donnerstag, 19. August, stellte sich die Situation wie folgt dar:

Situation in den Kliniken: Im Krankenhaus Freudenstadt wird ein positiv getesteter Patient auf der Intensivstation behandelt, die Isolierstation ist mit zwei positiv getesteten Patienten belegt. Die Situation im Krankenhaus Freudenstadt bleibe laut Landratsamt trotz aller Lockerungen entspannt.

Die Impfquote im Landkreis liegt über dem Landesdurchschnitt. Stand 15. August waren 61,6 Prozent der Kreiseinwohner zum ersten Mal geimpft, 58,8 Prozent hatten eine Vollimmunisierung. Der Landesschnitt liegt bei 59,1 Prozent Erstgeimpften und 55,4 Prozent Vollimmunisierten.

Entwicklung der Zahl der positiv getesteten Personen: In der Woche von Freitag, 13., bis Donnerstag, 19. August, wurden dem Landratsamt Freudenstadt 53 neue Infektionsfälle gemeldet. Die Personen wohnen in Alpirsbach (zwei), Baiersbronn (fünf), Dornstetten (sechs), Eutingen (zwei), Freudenstadt (14), Glatten (zwei), Horb (zehn), Pfalzgrafenweiler (sechs) und Waldachtal (drei) sowie in Empfingen, Loßburg und Seewald (je eine Person). Die Zahl der seit Beginn der Pandemie positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getesteten Personen beträgt damit 5597. Aus der Isolierung entlassen wurden inzwischen 5354 Bürger (plus 22). 82 (plus 31) positiv Getestete befinden sich in Isolierung. Die Zahl der Verstorbenen blieb bei insgesamt 161. Zur Meldung des Landesgesundheitsamts besteht eine Differenz von zwei.

Sieben-Tage-Inzidenz: Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug nach Angaben des Landesgesundheitsamts von Donnerstag, 19. August 41,4. Die nächste Corona-Meldung gibt das Landratsamt am 27. August heraus.