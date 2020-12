Inzidenz in FDS bei 182,7 Banger Blick auf die 200er-Marke

Am Montag hatte die Inzidenzzahl bei 182,7 gelegen, davor bei 186,9. "Wir wissen nicht, wohin die Reise geht. Wir hoffen nur, dass wir die kritische Marke nicht reißen und uns die Folgen daraus erspart bleiben", so Reinhard Geiser.

November-Hilfe fehlt noch

Geiser dankte den zehn Bundeswehrsoldaten des Jägerbataillons 291, die als Freiwillige im Landratsamt Dienst schieben und bei der Corona-Kontaktverfolgung mithelfen. Es sei "ein Segen", dass die da seien. Danke sagte er auch an die Adresse der Stadt Dornstetten dafür, dass sie die Riedsteighalle zum zweiten Mal für den Kampf gegen die Pandemie zur Verfügung stelle. Wie berichtet, soll dort das zentrale Kreis-Impfzentrum eingerichtet werden. Bei der Organisation des Betriebs kommen wohl neue Aufgaben auf den Kreis zu, wie Geiser andeutete: "So wie es aussieht, werden wir hier wohl den Hut aufhaben."

Hiobsbotschaft tags darauf

Dass die "November-Hilfe" aus dem Corona-Programm der Bundesregierung noch nicht an die betroffenen Betriebe im Kreis Freudenstadt ausgezahlt worden sei, liege nicht am Landratsamt. Es gebe ein Problem mit der elektronischen Datenverarbeitung beim Bund. "Der Kreis kann hier im Moment nichts tun", so Geiser auf Nachfrage aus dem Gremium.

29 Infekte in Dornstetten

Eine Hiobsbotschaft meldete das Landratsamt am Dienstag nach: 79 Corona-Neuinfektionen und drei weitere Todesfälle, die in Zusammenhang mit der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 gebracht werden. Auffällig ist der Anstieg um 29 Fälle in Dornstetten. Dieser ist laut Auskunft von Sabine Eisele, Pressesprecherin des Landratsamts, in erster Linie auf den plötzlichen Ausbruch in zwei Pflegeheimen am Wochenende zurückzuführen. Das Gesundheitsamt erarbeite derzeit zusammen mit den "gut geführten Pflegeeinrichtungen", wie Eisele betont, ein Hygienekonzept, auch die Heimaufsicht unterstütze. "Sie tun alles, was in ihrer Macht steht, um den Ausbruch zu begrenzen", versichert die Pressesprecherin.

Die Zahl der Neuinfektionen vom Dienstag ist die höchste jemals gemeldete im Kreis Freudenstadt. Die 79 Infizierten müssten aber auf zwei Tage verteilt betrachtet werden. Am Montag waren nur sechs Neuinfizierte gemeldet worden. Dies hänge mit EDV-Problemen zusammen, so Eisele auf Nachfrage. Bei den drei Verstorbenen handle es sich um Personen, die alle über 70 Jahre alt gewesen seien und Vorerkrankungen gehabt hätten.