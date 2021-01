Inzidenz im Zollernalbkreis sinkt 35 neue Corona-Fälle übers Wochenende

Die 20 am Samstag neu gemeldeten Fälle betreffen Menschen in Albstadt (6), Balingen (2), Burladingen (2), Dotternhausen (2), Hechingen (1), Rosenfeld (2), Schömberg (2), Straßberg (1), Weilen unter den Rinnen (1) sowie in Zimmern unter der Burg (1). Am Sonntag wurden 15 weitere Fälle gemeldet; die Betroffenen leben in Albstadt (6), Balingen (2), Bisingen (1), Bitz (1), Burladingen (1), Meßstetten (3) sowie in Rangendingen (1).

Aktuell die meisten Infizierten in Albstadt