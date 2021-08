Urteil am Landgericht Hechingen Bei Besuchen in Meßstetten die Kinder der Cousine missbraucht

Wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs in 20 Fällen ist ein 31 Jahre alter Mann vom Landgericht Hechingen zu sechs Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er gab zu, sich an den Kindern seiner Cousine bei Besuchen in Meßstetten vergangenen haben.