In gewisser Weise eine Stagnation ist bei der Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis anzutreffen. Aber: Das Landratsamt vermeldet vier neue Todesfälle. Immerhin als erfreulich darf gewertet werden, dass in sehr vielen Gemeinden die Zahl der Erkrankten weniger wird.















Kreis Rottweil - In gewisser Weise eine Stagnation ist bei der Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis anzutreffen. Sie liegt am Montag bei 508. Allerdings steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis Rottweil um gleich vier auf 220. Immerhin als erfreulich darf gewertet werden, dass in sehr vielen Gemeinden die Zahl der Erkrankten weniger wird. Sogar Dunningen, Fünfter im Bunde der Dreistelligen, nähert sich den 99 an. Schramberg, Rottweil, Oberndorf und Sulz heißen die anderen Vier. Aichhalden bleibt weiter zweistellig.

Lediglich in sechs Gemeinden steigen die Fallzahlen. Weiterhin beeindruckend – wie so häufig – ist Schenkenzell. 13 aktive Fälle sind, nicht das erste Mal, der geringste Wert bei den absoluten Zahlen. Die Impfquote – es ist ein Schneckenrennen – kommt den "magischen" 66,6 Prozent immer näher.