1 Das Coronavirus fährt im Kreis Rottweil Achterbahn. Mal geht es mit der Inzidenz rauf, mal runter. Am Mittwoch geht’s runter. Foto: © peterschreiber.media - stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Wieder einmal gibt die neue Zahl zur Inzidenz Anlass zu Hoffnungen für den Kreis Rottweil. Am Mittwoch meldet das Landesgesundheitsamt einen Wert von 42,2.

Kreis Rottweil. Fast schon könnte man den Eindruck gewinnen, das Coronavirus macht sich einen Spaß mit uns. Einmal springt die Inzidenz unter die 50er-Grenze, ein anderes Mal darüber. Am Mittwoch geht es nach unten, was an und für sich ein gutes Zeichen ist. Zur Zahl: Das Landesgesundheitsamt weist für den Kreis Rottweil eine Inzidenz von 42,2 aus. Am Dienstag lag der Wert noch bei 54,3. Die 50er- und die 35er-Grenzen bei der Inzidenz sind bedeutsam für weitere Lockerungen. Mal sehen, ob sich der Trend im Kreis nach unten verstetigt. Der Kreis Tuttlingen wiederum muss sich am Mittwoch mal wieder mit einer höheren Inzidenz befassen. 59,7 beträgt der Wert – es ist landesweit der schlechteste. Der Zollernalbkreis bleibt ein Phänomen. Der einstige Problemkreis ist inzwischen ein Musterknabe. Der Wert liegt bei 26,4.