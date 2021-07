Corona in Sulz Reiserückkehrer verbreitet Virus bei Sportveranstaltung

Ein Reiserückkehrer, der an einer Sportveranstaltung teilgenommen hat, sprengt die Corona-Statistik in Sulz. 28 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne. Nach aktuellem Stand handelt es sich nicht um die Delta-Variante. Wir haben mit der Stadtverwaltung gesprochen.