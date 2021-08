1 Das Coronavirus breitet sich wieder aus. Foto: © Thaut Images - stock.adobe.com

Nach 19,3 am Vortag steigt der Inzidenz-Wet am Donnerstag auf 22,9.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Rottweil - Das Infektionsgeschehen im Kreis nimmt weiter zu. Noch wird es anhand der Sieben-Tage-Inzidenz beschrieben. Die Landesregierung will dies in einer neuen Corona-Verordnung ab dem kommenden Montag ändern. Noch aber gilt der Inzidenz-Wert und dieser wird am Donnerstag für den Kreis mit 22,9 angegeben – nach 19,3 am Vortag.