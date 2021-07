1 Das Virusgeschehen im Kreis ist noch ruhig. Foto: © Kock – stock.adobe.com Foto: Schwarzwälder Bote

Ist etwa schon eine Trendwende zu sehen? Landesweit steigt die Inzidenz seit Tagen, nun auch im Kreis Rottweil.

Kreis Rottweil. Die Inzidenz klettert landesweit nach oben (auf 8,1) und auch im Kreis Rottweil steigt sie langsam. Die Neuinfektionsrate beträgt am Mittwochnachmittag 5,7 nach 4,3 am Vortag. 14 Stadt- und Landkreise im Land weisen inzwischen wieder eine Inzidenz von über 10 aus. In der Region ist das noch nicht der Fall. Im Kreis Tuttlingen liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2,8, im Schwarzwald-Baar-Kreis bei 5,6, in der Ortenau bei 8,1, in Freudenstadt bei 5,1 und im Zollernalbkreis bei 2,6.