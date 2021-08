1 Die Inzidenz geht wieder zurück – ein Hoffnungsschimmer? Foto: © peterschreiber.media - stock.adobe.com

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Rottweil geht ein weiteres Mal zurück. Das Landesgesundheitsamt gibt am Montagnachmittag einen Wert von 13,6 an, nach 18,6 am Sonntag.

Kreis Rottweil - In der vergangenen Woche lag der Wert auch schon bei 20. Das Landratsamt hatte einen Durchmarsch an die 30er-Linie befürchtet. Das ist bislang ausgeblieben. Aus Sicht der Behörden kommt es nun darauf an, was aus dem Urlaub alles nach Hause gebracht wird. In den Nachbarkreisen sieht die Situation so aus – Tuttlingen 13,5, Schwarzwald-Baar 16,9, Ortenau 16,9, Freudenstadt 20,3 und Zollernalb 9,0. Landesweit beträgt die Inzidenz 17,3. Am höchsten ist er im Stadtkreis Mannheim mit 34,4.

"Impfen beim Einkaufen ohne Termin"

Bei der Aktion "Impfen beim Einkaufen ohne Termin" am vergangenen Wochenende auf dem Parkplatz beim Kaufland auf der Saline in Rottweil wurden trotz des zum Teil regnerischen Wetters 155 Impflinge mit den Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson geimpft. Das teilt die Landkreisverwaltung mit.

Die Biontech-Zweitimpfungen werden zu gegebener Zeit (21 bis 42 Tage nach der Erstimpfung) direkt im Kreisimpfzentrum Rottweil in der Stadthalle durchgeführt. Vom Team des Kreisimpfzentrums waren elf Personen im Einsatz. Tatkräftige Unterstützung erhielt das KIZ-Team durch den Ortsverband Rottweil des Technischen Hilfswerks. Die THW-Helfer stellten zwei Zelte und weitere Ausrüstung. Die Kreisverwaltung bedankt sich ebenfalls beim Kaufland Rottweil für die gute Zusammenarbeit.