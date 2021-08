1 Die Inzidenz im Kreis Rottweil liegt seit drei Tagen im dreistelligen Bereich.Foto: Pixabay Foto: Schwarzwälder Bote

Kreis Rottweil (az). Kontinuierlich steigt die Inzidenz auch im Kreis. Am Freitag erreichte sie seit einiger Zeit wieder mit 10,0 einen zweistelligen Wert (wir berichteten in unserer Samstagsausgabe). Am Samstag dann betrug die Inzidenz sogar schon 12,9 – das Landesgesundheitsamt, das die Inzidenz feststellte, registrierte sechs neue Corona-Fälle im Kreis. Am Sonntag wiederum sank die Neuinfektionsrate auf 10,7, was auch damit zusammenhängen kann, dass an Wochenenden weniger Fälle festgestellt und gemeldet werden. Landesweit steigt die Inzidenz seit Tagen ebenfalls an und erreicht am Sonntag die 15,0. In der Region sieht es so aus – Tuttlingen 1,4, Schwarzwald-Baar 9,4, Ortenau 13,5, Freudenstadt 6,8 und Zollernalb 6,9.n Aufgrund einer Systemumstellung konnte das Landratsamt keine landkreisspezifischen Daten bekannt geben, teilt die Behörde mit. Daher gibt es in dieser Ausgabe auch keine Fallzahlen zu den einzelnen Gemeinden.