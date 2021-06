1 Es bleibt ein Auf und Ab. Die Inzidenz fällt am Montag wieder unter die 50er-Marke. Foto: © peterschreiber.media – stock.adobe.com

Wenigstens das: Die Inzidenz im Kreis Rottweil sinkt am Montag nach Angaben des Landesgesundheitsamtes in Stuttgart wieder unter 50 – sie beträgt 47,2.

Kreis Rottweil - Am Wochenende war die Tendenz in Richtung 35er-Inzidenz gebrochen worden, und die Zahl sprang über die 50er-Marke. Das hat auch damit zu tun, dass an den vergangenen Wochenenden wenige bis gar keine Infektionen gemeldet worden waren.

Dann wirken sich ein paar neue Fälle an einem Samstag oder Sonntag dann doch stärker auf das Infektionsgeschehen aus. Stand Montag ist es nun so, dass die gesamte Region rund um Rottweil unter einer 50er-Inzidenz liegt. Landesweit liegt der Wert bei 28,1. Nur noch Pforzheim und Heidenheim liegen über 50.

Der Landkreis zählt seit Ausbruch der Pandemie 7659 Coronafälle und 158 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung.