Zerstörungsaktion in Blumberg Baggerfahrer richtet halbe Million Euro Schaden an Neubau an

Für reichlich Wirbel hat am Mittwochabend ein Baggerfahrer in Blumberg gesorgt, der einen Mehrfamilien-Neubau in der Vogtgasse zerlegt hat. Er hat einen Sachschaden in Höhe von rund einer halben Million Euro angerichtet, schätzt die Polizei.