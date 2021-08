Jetzt also bewegt sich die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis seitwärts in einem Korridor zwischen 14 und 20. Am Dienstagnachmittag gibt das Landesgesundheitsamt für den Kreis eine Infektionsrate von 17,9 Fällen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an.