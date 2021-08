Nach Messerangriff in Calw Kannten sich Opfer und Täter?

Es war die Schocknachricht der Woche: Am Sonntag, 15. August, war eine Frau mitten in der Lederstraße in Calw niedergestochen worden. Inzwischen gibt es Hinweise darauf, dass sie und der Täter sich "allenfalls flüchtig" kannten, wie das Polizeipräsidium Pforzheim auf Nachfrage bekanntgibt.