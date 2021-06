1 Das Virus ist auf dem Rückzug. Foto: stockadobe_tavani

Die Inzidenz im Kreis Rottweil ist weiter auf dem richtigen Weg: Der Wert wird am Donnerstag mit 20,2 angegeben.

Kreis Rottweil - Wenn am Freitag kein Riesensprung mehr passiert, steht der nächsten Öffnungsstufe am Samstag nichts mehr im Wege. Dann sind unter anderem Treffen mit bis zu zehn Personen aus drei Haushalten möglich, die Testpflicht beim Einkaufen entfällt. Im Schwarzwald-Baar-Kreis liegt die Inzidenz bei 26,8, in Tuttlingen bei 32. Alle anderen Umlandkreise liegen deutlich unter dem Rottweiler Wert.