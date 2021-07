1 Die Corona-Lage bleibt entspannt Kreis Rottweil. (Symbolfoto) Foto: © Kock – stock.adobe.com

Der Neuinfektionswert bleibt niedrig, die Kreisbehörde hat indes 30 weitere Kontakte ausfindig gemacht.

Kreis Rottweil - Die Inzidenz im Kreis Rottweil bleibt auch am Sonntag bei 4,3 – das war auch schon der Wert am Freitag und am Samstag. Auffällig ist, dass die Kreisbehörde am Sonntag eine erhöhte Zahl an Kontaktpersonen angibt. Sie steigt gegenüber Freitag um 30 auf 39. In Rottweil wurden gleich 14 weitere Kontakte registriert. Ob sich das auf das Neuinfektionsgeschehen auswirken wird?

Was die aktiven Fälle anbelangt, so gibt es solche lediglich noch in zwei Gemeinden – in Rottweil mit sind es sechs, in Schramberg vier. In den vergangenen sieben Tagen wurden sechs neue Infektionen mit Covid-19 festgestellt.

In den Nachbarkreisen sieht es so aus – Tuttlingen 3,6, Schwarzwald-Baar 7,5, Ortenau 3,0, Freudenstadt 5,1 und Zollernalb 3,7. Landesweit liegt er bei 5,6.