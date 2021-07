1 Die Infektionsrate hat sich im Kreis auf niedrigem Niveau eingependelt. Foto: Romolo Tavani – stock.adobe.com

Die Corona-Werte im Kreis Rottweil bleiben stabil. Die Sieben-Tage-Inzidenz unterschreitet am Montag erneut die 5er-Grenze.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Rottweil - Die Diskussion über die Aussagekraft der Sieben-Tage-Inzidenz gewinnt an Fahrt. Offensichtlich soll die Situation in den Krankenhäusern bei der Bewertung der Corona-Lage stärker berücksichtigt werden.

Die Inzidenz im Kreis Rottweil bleibt derweil stabil. Am Sonntag erreichte sie den Wert von 5,0, am Montag sank der Wert auf 4,3. Landesweit liegt die Inzidenz bei 6,5. In den Nachbarkreisen liegen die Werte zum Teil deutlich darunter.