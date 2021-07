1 Sieht in dieser Animation furchterregend aus, ist aber kaum mehr im Kreis Rottweil anzutreffen: das Coronavirus. Foto: peshkova – stock.adobe.com

Auch am Freitag ist das Infektionsgeschehen im Kreis Rottweil sehr ruhig. Der Inzidenzwert bleibt bei 4,3 stehen.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Rottweil - Zwölf aktive Corona-Fälle im Kreis hat das Landratsamt zuletzt registriert. In den vergangenen sieben Tage haben sich sechs Menschen neu infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt auch am Freitag bei 4,3, landesweit liegt der Wert bei 5,2. In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sieht es ähnlich gut aus. Unterdessen sorgt eine neue Empfehlung der Stiko für Unruhe.