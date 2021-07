Auch am Freitag geht es wieder ein Stück nach oben

1 Das Corona-Virus breitet sich – auf niedrigem Niveau – wieder etwas aus. Foto: peshkova – stock.adobe.com

Tag für Tag geht es ein kleines Stückchen weiter nach oben. Die Inzidenz im Kreis Rottweil erreicht nun den Wert von 8,6.

Kreis Rottweil - Erneut steigt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet an. Zwar ist sie immer noch einstellig – der Wert am Freitagnachmittag beträgt 8,6 –, doch die Tendenz nach oben ist nun, nachdem es in den vergangenen Tagen immer wieder ein Stück weit nach oben ging, eindeutig.

Auch landesweit geht der Wert Stück für Stück nach oben. Er liegt nun bei 8,9.