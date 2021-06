1 Die Inzidenz im Kreis Freudenstadt fällt auf 0,8. (Symbolfoto) Foto: Tsuguliev

Die Inzidenz im Landkreis Freudenstadt ist auf 0,8 gefallen. Der Kreis plant am Montag weitere Lockerungen. Außerdem ändern sich die Besucherregeln im Krankenhaus. Ein Überblick.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Kreis Freudenstadt - Einen neuen Corona-Nachweis meldet das Landratsamt Freudenstadt für Donnerstag. Die betroffene Person wohnt in Eutingen. Laut Landratsamt gibt es aktuell 34 akut Infizierte, die sich in Isolierung befinden. Das sind drei weniger als tags zuvor. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis lag am Freitag laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 0,8.

Sieben Tage unter zehn

Derzeit bereitet das Landratsamt nach eigenen Angaben die offizielle Feststellung der Inzidenz unter zehn vor. Dieser Schritt ist notwendig, um die Voraussetzung für weitere Lockerungen nach der neuen Coronaverordnung zu schaffen. Sie sollen "zum frühest möglichen Zeitpunkt" umgesetzt werden.

Seit 20. Juni liegt die vom Robert-Koch-Institut für den Landkreis veröffentlichte Sieben-Tage-Inzidenz unter dem Wert von zehn pro 100.000 Einwohner. Die neue Coronaverordnung des Landes sei am Freitag bekannt gemacht worden und trete am Montag, 28. Juni, in Kraft. Das Landratsamt werde am Wochenende über die Neuregelungen und die dann eintretenden Erleichterungen auf seiner Internetseite informieren.

Am Freitag kündigten die Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt (KLF) an, ab Montag, 28. Juni, keine Besuchertestung im Klinikum Freudenstadt mehr anzubieten. Wer einen stationären Patienten besuchen will, muss dann selbst einen Nachweis mitbringen. Außerdem müsse er während des gesamten Besuchs eine FFP2- Maske ohne Ausatemventil tragen. Von der Testpflicht befreit sind nachweislich vollständig Geimpfte oder Genesene.

Nachweise mitbringen

Das negative Testergebnis darf nicht älter als 48 Stunden sein und muss von einer qualifizierten Stelle wie Hausarzt, Testzentrum oder Apotheke dokumentiert sein. Ein negatives PCR-Testergebnis – nicht älter als 72 Stunden – zählt ebenfalls als Nachweis. Weiterhin gilt: Jeder Patient darf pro Tag einen Besucher empfangen, so die KLF. Besuchszeit ist von 13 bis 19 Uhr.

"Ärztliche Leitung und Geschäftsführung der Krankenhäuser Landkreis Freudenstadt gGmbH sind sehr froh, dass sich die Lage am Klinikum entspannt hat und seit einiger Zeit auch wieder der Normalbetrieb aufgenommen werden konnte", heißt es in der Mitteilung weiter. In den vergangenen Monaten hätten die Chefärzte des Klinikums Freudenstadt ihre Vortragsveranstaltungen zu bestimmten Krankheitsbildern oder Operationsmöglichkeiten online angeboten, was auch weiterhin noch beibehalten werden soll. Die Veranstaltungen finden in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule (VHS) statt. Die Anmeldung sei "sehr einfach gehalten" und erfolgt über die VHS. Die Vortragsthemen sind bei der VHS und über die Klinikwebsite zu finden.

Weitere Online-Vorträge

"Die Online-Vorträge sind sehr gut angekommen und wurden rege genutzt. Daher behalten wir das Angebot auch aktuell bei. Es war gut, so den Kontakt zu unseren Patienten halten zu können. Nun sind wir froh und dankbar, dass wir seit einiger Zeit wieder vollumfänglich unser komplettes Leistungsspektrum anbieten können", sagt KLF-Geschäftsführer Matthias Meier.