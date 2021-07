1 Das Gesundheitsamt gibt die aktuellen Corona-Zahlen bekannt. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Donnerstag wurden 9809 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 4 zum Vortag).

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie liegt aktuell bei 10 052 (+ 3), die Genesenen sowie 212 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Derzeit sind 31 Personen (- 1) mit Covid-19 infiziert. Die drei Neuinfektionen verteilen sich auf Schonach (2) sowie Villingen-Schwenningen (1).

Impfungen ohne Anmeldung

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 8,5 (Stand Mittwoch, 16 Uhr) an. Am Vortag lag der Wert bei 9,9, am Mittwoch vor einer Woche ebenfalls bei 9,9.

Das Kreisimpfzentrum bietet in der Tennishalle in Schwenningen, Waldeckweg 25, Corona-Schutzimpfungen ohne eine vorherige Anmeldung an. Von montags bis freitags kann von jeweils 11 bis 19 Uhr jeder, der geimpft werden möchte, einfach vorbeikommen. Zudem gibt es diese Möglichkeit jeden ersten und dritten Samstag von 11 bis 16 Uhr, also erstmals am Samstag, 7. und 21. August. Zum Impftermin müssen mitgebracht werden: Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), Impfpass (falls keiner vorhanden ist, wird eine Impfbescheinigung ausgestellt) und die elektronische Gesundheitskarte (eGK).