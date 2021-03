1 Mit einem Wattestäbchen wird bei einem Mann ein Corona-Schnelltest vorgenommen. Der Inzidenzwert im Kreis sinkt weiter und liegt jetzt bei 40,7. (Symbolfoto) Foto: Balk

Der Trend der vergangenen Tage hat sich fortgesetzt: Seit Freitag liegt der Inzidenzwert im Zollernalbkreis unter dem bislang als kritisch angesehenen Wert von 50.

Zollernalbkreis - Drei neue Corona-Fälle wurden dem Gesundheitsamt am Montag bekannt, der Inzidenzwert (Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) sank damit auf 40,7 (Sonntag: 46,5). Die Betroffenen leben in Balingen (2) und in Schömberg (1).

Die Zahl der Menschen, die sich seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 mit dem Coronavirus angesteckt haben, hat sich auf 5583 erhöht. 5251 davon gelten als wieder genesen. 131 Menschen haben bisher wegen Corona ihr Leben verloren.

Derzeit sind 201 Bürger im Zollernalbkreis infiziert. Die meisten Fälle gibt es in Albstadt (35), gefolgt von Balingen (34), Hechingen (26), Burladingen (19), Haigerloch (17), Meßstetten (16), Winterlingen (10) und Rangendingen (10).

Im Zollernalb-Klinikum werden 15 Corona-Patienten behandelt; vier liegen auf der Intensivstation, einer von ihnen muss beatmet werden. Im Kreisimpfzentrum sind inzwischen 9766 Corona-Impfungen durchgeführt worden, davon 7539 Erst- und 2227 Zweitimpfungen.