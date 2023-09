In Düsseldorf wurde sie bereits sehnlichst erwartet – jetzt ist Herzogin Meghan da. Am Dienstagabend absolvierte sie ihren ersten Termin für die Invictus Games.

Die Invictus Games laufen bereits seit Samstag, aber jetzt haben die Sportwettbewerbe für versehrte Soldatinnen und Soldaten bedeutend an Glamour gewonnen: Seit Dienstagabend ist Herzogin Meghan in Düsseldorf. Hier unterstützt die 42-Jährige ihren Mann Prinz Harry, der die Spiele vor einigen Jahren ins Leben gerufen hat.

Meghans erster offizieller Termin in Deutschland war ein „Friends & Family“-Treffen mit den Sportlerinnen und Sportlern und ihren Angehörigen. Dazu trug die Herzogin ein schwarzes Hemdblusenkleid – und das war kein hochpreisiges Designerteil, wie Modeblogger rasch ausfindig machten: Das Kleid der Herzogin von Sussex war vom amerikanischen Günstiglabel Banana Republic und ist im Schlussverkauf für gerade einmal 65 Euro zu haben.

Die Herzogin modelte das Kleid etwas um: Den Bindegürtel aus Stoff ließ sie weg und ersetzte ihn durch einen schwarzen Ledergürtel. Dazu kombinierte Meghan schwarze hochhackige Wildlederpumps. Diese Accessoires kosteten weitaus mehr als das ganze Kleid.

Sie sei „begeistert“, endlich dabei zu sein, sagte Meghan auf der Bühne. Sie sei „wirklich stolz, Teil der Invictus Games zu sein“. Die Frau von Prinz Harry war am Dienstagnachmittag in Düsseldorf gelandet.

Prinz Harry ist bereits seit Freitag in der Stadt. Der paralympische Wettbewerb dauert noch bis Samstag. Am Freitag feiert Harry seinen 39. Geburtstag – in Düsseldorf.