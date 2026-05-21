Investorentag: Opel-Mutter Stellantis will Produktion in Europa verkleinern

Neue Strategie, weniger Opel: Stellantis investiert Milliarden, setzt aber auf andere Marken. Das Geld will der Konzern künftig vor allem in Nordamerika verdienen.
Auburn Hills - Der Autokonzern Stellantis will seine Produktionskapazitäten in Europa um jährlich 800.000 Autos verkleinern. Dazu seien eine andere Nutzung des Werkes im französischen Poissy sowie Partnerproduktionen in Rennes, Madrid und Saragossa geplant, teilte die Opel-Mutter bei einem Investorentag im US-amerikanischen Auburn Hills mit.