Investorensuche der DFL: Deal geplatzt – Das sagt der VfB Stuttgart zur Entscheidung

1 Der avisierte Deal der DFL mit einem Investor ist geplatzt. Foto: Baumann

Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Investorensuche für beendet erklärt. Der gewünschte Deal ist geplatzt, bevor er ausverhandelt werden konnte. Das sagt der VfB dazu.









Der geplante Investoren-Deal in der Fußball-Bundesliga ist geplatzt. Das hat das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) bei seiner außerordentlichen Sitzung in Frankfurt/Main am Mittwoch beschlossen. „Eine erfolgreiche Fortführung des Prozesses scheint in Anbetracht der aktuellen Entwicklungen nicht mehr möglich“, sagte Hans-Joachim Watzke, Sprecher des DFL-Präsidiums.