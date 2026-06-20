Investorensuche: Das Raumschiff im Westen Berlins - was wird aus dem ICC?

Was wird aus dem Stahlriesen am Berliner Messegelände? Über die Zukunft des ehemaligen Kongresszentrums ICC wird seit Jahren gegrübelt. Nun sollen die Pläne dafür auf den Tisch kommen.
Berlin - Das markante riesige Gebäude am Berliner Funkturm ist ein echter Hingucker und regt immer wieder die Fantasie an: Als "Panzerkreuzer Charlottenburg", wird das ehemalige Internationale Congress Centrum (ICC) bezeichnet, wahlweise auch als "Raumschiff in der City West" oder als "schlummerndes Meisterwerk der internationalen High-Tech-Architektur".