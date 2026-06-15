Investorenprojekt in Schramberg: So steht es um die Bebauung der Planie

Für die Planie am Sonnenberg gibt es seit Juni 2024 einen Bebauungsplan und inzwischen auch eine Baugenehmigung für den hochwertigen Wohnraum.
Die seit langem nicht mehr genutzten Tennisplätze auf der Planie am Sonnenberg gehören als Baugelände zu den Filetstücken in Schramberg: Ruhig gelegen auf der Sonnenseite mit direktem Zugang zum oberen Stadtpark, einen kleinen Spielplatz gibt auch direkt daneben. Doch mittlerweile sind es bald sechs Jahre und vier Monate her, dass die Stadtverwaltung im Januar 2020 die Anwohner der Planie und interessierte Bürger auf einer Infoveranstaltung in der Mensa des Gymnasiums über die wohnbaulichen Entwicklung des Geländes informierte: 20 Wohneinheiten in drei Mehrfamilienhäusern sollten dort auf den früheren Tennisplätzen errichtet werden. Ziel war ein sozial durchmischtes und qualitativ hochwertiges Quartier, das für familienfreundliches und generationenübergreifendes Wohnen Platz bietet.