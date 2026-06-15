Investorenprojekt in Schramberg: So steht es um die Bebauung der Planie

Für die Planie am Sonnenberg gibt es seit Juni 2024 einen Bebauungsplan und inzwischen auch eine Baugenehmigung für den hochwertigen Wohnraum.

Die seit langem nicht mehr genutzten Tennisplätze auf der Planie am Sonnenberg gehören als Baugelände zu den Filetstücken in Schramberg: Ruhig gelegen auf der Sonnenseite mit direktem Zugang zum oberen Stadtpark, einen kleinen Spielplatz gibt auch direkt daneben. Doch mittlerweile sind es bald sechs Jahre und vier Monate her, dass die Stadtverwaltung im Januar 2020 die Anwohner der Planie und interessierte Bürger auf einer Infoveranstaltung in der Mensa des Gymnasiums über die wohnbaulichen Entwicklung des Geländes informierte: 20 Wohneinheiten in drei Mehrfamilienhäusern sollten dort auf den früheren Tennisplätzen errichtet werden. Ziel war ein sozial durchmischtes und qualitativ hochwertiges Quartier, das für familienfreundliches und generationenübergreifendes Wohnen Platz bietet.

Drei vierstöckige Baukörper Nachdem der Gemeinderat im Mai 2020 die Rahmenbedingungen für die potenziellen Investoren beschlossen hatte, fand die Konzeptvergabe im April 2021 statt. Ausgewählt wurde ein Entwurf, der drei vierstöckige Baukörper mit insgesamt 20 Wohneinheiten vorsieht, die sich laut Jury in Form, Ausrichtung und Höhe der bestehenden Nachbarbebauung anfügen. Die Verwaltung wurde damit beauftragt, mit dem Siegerbüro des Auswahlverfahrens die Kaufvertragsverhandlungen anzugehen. Gewonnen hatte den Investorenwettbewerb die Firma Jäger Bau GmbH aus dem österreichischen Bludenz.

Anfang Juni 2024 beschloss der Gemeinderat den „vorhabenbezogenen Bebauungsplan“ zum in Frage kommenden Gelände, der im beschleunigten Verfahren durchgeführt wurde, und in der Folge stellte das Investorenunternehmen den Bauantrag.

Danach wurde es still um das Projekt.Unsere Redaktion hat deshalb bei der Stadtverwaltung nach dem aktuellen Stand gefragt. Pressereferent Hannes Herrmann teilte mit, dass inzwischen nicht mehr die Stadt, sondern die Firma Jäger Bau für das Projekt und dessen weitere Entwicklung zuständig sei.

Eine Anfrage dort wurde vom Unternehmen schnell beantwortet: „Für die geplante Wohnanlage liegt die Baugenehmigung seit dem Dezember 2025 vor, derzeit laufen die Ausschreibungen für die einzelnen Gewerke“, berichtete Nico Jenny, Leitung Projektentwicklung der Jäger Bau.

Baubeginn Frühjahr 2027

Aufgrund der aktuell hohen Baukosten würden sich derzeit noch zu hohe Verkaufspreise für die Wohnungen ergeben. Gemeinsam mit den Architekten und Fachplanern werde deshalb an Möglichkeiten zur Kostenoptimierung gearbeitet. Ziel sei es, im Herbst mit dem Verkauf der Wohnungen zu starten. „Sofern die angestrebten Verkaufszahlen erreicht werden, ist der Baubeginn für das Frühjahr 2027 vorgesehen und die Fertigstellung der Wohnanlage für Herbst 2028 geplant“, teilte Jenny abschließend mit.