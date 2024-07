Investoren gesucht: Neurieder stellen „Adler“ in Müllen zum Verkauf

1 Das ehemalige Gasthaus Adler in der Dorfmitte von Müllen steht zum Verkauf. Der Gemeinderat hat grünes Licht erteilt, stellt interessierten Investoren aber auch einige Kriterien. Foto: Goltz

Der Vermarktung des ehemaligen Gasthauses in Müllen steht nichts mehr im Weg. Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich dafür ausgesprochen. Festgelegt sind verschiedene Kriterien, die ein Investor erfüllen muss.









In den Ortschaftsratssitzungen in Müllen ging es immer sehr emotional zu, wenn es um den Verkauf des ehemaligen Gasthauses „Adler“ ging. Viele Bürger meldeten sich dann dazu in den Frageviertelstunden zu Wort, zuletzt gründete sich die Interessensgemeinschaft „Adler Müllen“, die Protest-Plakate vor dem Gebäude platzierte und zahlreiche Unterschriften von Bürgern sammelte, die ebenfalls gegen den Verkauf des „Adlers“ sind. Erfolglos – denn der Ortschaftsrat von Müllen sprach sich am 18. Juni für die Vermarktung aus und empfahl dies dem Gemeinderat. Nach „jahrelangem Kampf darum“, so beschrieb es die damalige Ortsvorsteherin Hilde Wurth-Schell, sei es an der Zeit sich dem zu fügen, wofür „der Adler schon immer bestimmt war: zum Verkauf.“