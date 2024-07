Investoren gefunden: So geht es mit dem Bima-Gebäude in Oberschopfheim weiter

So geht es mit dem Bima-Gebäude in Oberschopfheim weiter

1 Die Gemeinde Friesenheim hat für das alte Bima-Gebäude passende Investoren gefunden. Foto: Bohnert-Seidel

Oberschopfheim darf sich in den kommenden Jahren auf einen neuen Gebäudekomplex freuen. Die Gewinner der Konzeptvergabe zum Bima-Areal stehen fest und haben ihr Vorhaben vorgestellt.









Das Bima-Gelände mit repräsentativem Hauptgebäude der ehemaligen Steppdeckenfabrik Badenia ist prägnant und identitätsstiftend. Dort sollen 19 Wohnungen entstehen. Alle rückwärtigen Gebäude werden abgerissen und weichen damit zwei kompakten Neubauten in Würfeloptik mit insgesamt 43 Wohnungen. Großzügig erhalten bleibt so der Grünraum zum Dorfbach sowie ein großer Innenhof mit Aufenthaltscharakter. Auf dem 45 Ar großen Areal soll Wohnraum entstehen für 150 bis 170 Menschen. Die Wohnungen sollen klein und bezahlbar bleiben, was einer Miete 40 Prozent unterhalb der ortsüblichen Miete entspreche.