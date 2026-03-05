Investor Grossmann informiert: So soll das geplante Fitnesszentrum das Forum am Rhein bei Altenheim beleben

Jürgen Grossmann möchte im Forum am Rhein bei Altenheim das „Fital-Forum“ mit einer Physiotherapeutin einrichten. Der Parkdruck soll dennoch reduziert werden.
Die Umgestaltung der Flächen im Obergeschoss des Forums hat eine längere Vorgeschichte: Anfang 2025 ging beim Neurieder Gemeinderat die Bauvoranfrage für die Errichtung einer Kieferorthopädie-Praxis ein. Diese Pläne lagen eine geraume Zeit auf dem Eis. Mittlerweile hat sich Investor Jürgen Grossmann dafür entschieden, die ursprüngliche Idee zu verwerfen und hat stattdessen eine Nutzungsänderung für den Bau eines Sport-und Gesundheitszentrums beantragt. Dieser hat der Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung zugestimmt.