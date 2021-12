2 Durch einen Bauzaun sind der obere und der kleinere, untere Teil des Grundstücks derzeit gesichert. Foto: Morlok

Horb-Talheim - Nach wie vor ist die zukünftige Nutzung des Grundstücks offen, obwohl es sich um einen der reizvollsten Punkte im Steinachtal handelt.

Das Gelände liegt in Obertalheim an einem attraktiven Südhang und befinden sich im nicht überplanten Innenbereich, in Steinwurfweite vom Rathaus entfernt.

Wie bekannt, sucht die Stadt Horb seit einiger Zeit einen Investor, der das terrassenförmige Gelände an der Keplerstraße mit seinen 4218 Quadratmeter Fläche entsprechend der städtebaulichen Vorstellungen der Stadt weiterentwickelt.

Pläne von Harald Götz

Bereits Anfang 2019 glaubte man mit dem Talheimer Bauunternehmer und früheren Ortschaftsrat Harald Götz, der mit der Firma Lumina-Bau zusammenarbeitet, jemand gefunden zu haben, der das Gelände mit neuem Leben füllen könnte.

Nach Vorstellungen von Götz hätten auf der Fläche in allerbester Ortslage mehrere Gebäude inklusive Tiefgaragen entstehen sollen. Es handelte sich um je zwei separate Wohnhäuser mit jeweils 30 Wohneinheiten. In den Häusern sollte betreutes Wohnen möglich sein, doch hätten die Wohnungen, die vom Einzimmerappartement bis zur Drei-Zimmer-Wohnung vorgesehen waren, auch als alternativer Wohnraum genutzt werden können, gerade für ältere Personen, die nicht mehr allein in einem großen Haus leben möchten. "Bei der Auswahl zwischen verschiedenen Nutzungskonzepten wird von der Stadt ein Schwerpunkt auf die Anzahl der entstehenden Wohneinheiten sowie auf die städtebauliche Qualität gelegt", war im damaligen Ausschreibungstext zu lesen und Götz glaubte, wenn er nach dem Prinzip "nicht kleckern, sondern klotzen" das Gelände bebaut, dann hätte er den Zuschlag bereits in der Tasche. Doch da irrte sich der Talheimer Unternehmer.

Gestaltungsbeirat regt Änderungen an

Der im Januar 2020 neu ins Leben gerufene Gestaltungsbeirat, der sich aus vier Mitgliedern zusammensetzt und als unabhängiges, interdisziplinär besetztes Sachverständigengremium aus den Gebieten Stadtplanung, Landschaftsarchitektur und Architektur große Horber Bauprojekte mit unverstelltem Blick beurteilt, fand die Planung von Götz etwas zu klobig. Die Maßstäblichkeit des Gebäudes müsste man feiner an die Baustruktur von Talheim anpassen, stellten sie fest und machten klar, dass durch die geplante Tiefgarage eine Dimension entstehen würde, die sie für Talheim nicht mehr als machbar und vertretbar erachteten. Mit vielen Anregungen wurde der Talheimer Generalunternehmer, der bekanntgab, dass sich ein Investor diese Innerortsentwicklung acht bis neun Millionen Euro kosten lassen will, in die nächste Planungsrunde geschickt. Doch irgendwie gelang es ihm nicht, seinen Bau den topgrafischen Gegebenheiten anzupassen. Nach drei erfolglosen Versuchen beim Gestaltungsbeirat, die auch von Projektpräsentationen im Ortschaftsrat und Gemeinderat begleitet wurden, zog die Stadt Horb einen Schlussstrich und schrieb das Projekt neu aus.

Investor ist verstimmt

Für Harald Götz war diese erneute Ausschreibung und damit der Verlust seines Monopols ein deutliches Signal, dass er mit seiner Idee nicht weiterkam. Und dies, obwohl man ihm von allen verantwortlichen Seiten mehr als eine goldene Brücke gebaut hat, über die er nur hätte gehen müssen.

"Ich hab‘ einen ganzen Batzen Geld in das Projekt gesteckt – doch jetzt ist es für mich ’rum", schimpfte der Bauunternehmer. Er beteiligte sich nicht mehr an der neuen Ausschreibung, in der als städtebauliche Vorgaben wieder zu lesen war, dass die Grundstücke mit Wohngebäuden bebaut werden sollen. "Die Gebäude sollen sich hinsichtlich der Größe an den Bestandsgebäuden in der näheren Umgebung orientieren", so ein weiterer Hinweis an eventuelle Investoren und Planer. Inzwischen ist die zweite öffentliche Ausschreibung, zumindest was die Bewerbungen anbelangt, erfolgreich zu Ende gegangen.

"Gespräche laufen"

In den Fachgremien hat man diese Bewerbungen inzwischen nichtöffentlich nach einem vorgegebenen standardisiertem Punkteschema bewertet und die Bewerber entsprechend ihrer Punktzahl für anstehende Gespräche priorisiert. "Die Gespräche laufen", bestätigte Talheims Ortsvorsteher Anton Ade. Mehr durfte er noch nicht dazu sagen, da man jetzt erst von Seiten der Stadtverwaltung, des Ortschaftsrates und später auch im Gemeinderat herausfiltern muss, welcher der Bewerber eventuell den Zuschlag für dieses Areal bekommt.

Für Harald Götz, der sich bereits 2018 um diesen Bauplatz beworben hat, ist der Zug jedoch abgefahren. "Hätte er sich an den Empfehlungen des Gestaltungsbeirats gehalten, könnte er dort oben schon bauen", ist sich Anton Ade sicher, dem die Bebauung dieses brachliegenden Geländes sehr am Herzen liegt und der für das unflexible Handeln seines ehemaligen Ortschaftsrats wenig Verständnis zeigt.

Nun hofft, er, dass man unter den neuen Bewerbern den idealen Kandidaten für dieses Talheimer Filetstück in bester Innerortslage findet.