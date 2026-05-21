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Windpark-Investor EWS hat nun auch eine Genehmigung für die beiden zurück gestellten Windräder auf dem Zeller Blauen beantragt.
Waren die bisher beantragten sieben Windräder - davon vier im Halbkreis um den Weiler Käsern - noch öffentlich erörtert worden, fand die Beratung mit Zahlen und Details zu den beiden weiteren Windrädern im Gebietsdreieck Böllen, Fröhnd und Bürchau (Kleines Wiesental) nicht-öffentlich statt. Das erläuterten Bürgermeister Stefan Niefenthaler und Hauptamtsleiterin Claudia Brachlow dem Gremium und den Zuhörern im Ratssaal Tegernau.