Investor aus Schramberg: Glatthaar bringt elektrischen Allround-Transporter voran

1 Unternehmer Joachim Glatthaar (Mitte) mit den Entwicklern des Elektronutzfahrzeugs, Martin Soltés (links) und Sascha Koberstaedt Foto: Glatthaar Gruppe

Die Glatthaar Gruppe aus Waldmössingen, führendes Unternehmen der Baubranche, engagiert sich finanziell seit 2017 auch im Sektor Elektromobilität durch eine Beteiligung an der Firma EVUM Motors in München. Jetzt gibt es eine neue Finanzierungsrunde.









Nach dem Start der Serienproduktion im Jahr 2021 wurden bisher bereits rund 1000 Elektronutzfahrzeuge an Kunden ausgeliefert – insbesondere an Kommunen, Landwirtschaft und Industrie, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Damit das Start-up weiterhin in der Erfolgsspur fährt, gab EVUM Motors jetzt eine neue Finanzierungsrunde in Höhe von 20 Millionen Euro bekannt.