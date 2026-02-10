Investor aus China: Doch eine Zukunft für Mayer & Cie. in Albstadt

Das Tailfinger Unternehmen Mayer & Cie. steht vor einem Neuanfang: Ein Investor aus China übernimmt und setzt auf den Standort Albstadt.
Die Nachricht, dass der traditionsreiche Tailfinger Rundstrick- und Flechtmaschinenhersteller Mayer & Cie. den Geschäftsbetrieb einstellen muss, war Anfang Dezember nicht nur ein Schock für das Unternehmen und seine Mitarbeiter, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Albstadt im Allgemeinen. Trotz intensivster, weltweiter Suche sei es nicht gelungen, einen Investor für die insolvente Firma zu finden, hieß es damals vom Generalbevollmächtigten Martin Mucha von der Kanzlei Grub Brugger. Das Insolvenzverfahren vor dem Amtsgericht Hechingen wurde eröffnet, einem Großteil der 270 Mitarbeiter wurde auf Ende Februar gekündigt. Bis dahin sollten Restaufträge abgearbeitet werden.