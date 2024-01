Investment Syngroh Capital: Viertes Investment der Grohefamilie

1 Das neueste Investment der Familie Grohe ist die Firma Carl Benzinger in Pforzheim. Foto: Syngroh

Die Syngroh Capital, die Beteiligungsgesellschaft der Unternehmerfamilie Klaus Grohe, hat die Mehrheit am Maschinenbauer Carl Benzinger GmbH in Pforzheim erworben. Das Unternehmen fertigt Dreh- und Fräsmaschinen für hochpräzise Werkstücke.









Die Syngroh Capital GmbH hat am 16. Januar bekannt gegeben, dass sie von der Unternehmerfamilie Jehle eine Mehrheitsbeteiligung an der Carl Benzinger GmbH mit Sitz in Pforzheim erworben hat. Benzinger produziert dort mit rund 150 Beschäftigten hochpräzise Dreh- und Fräsmaschinen im Mikrometerbereich für eine Vielzahl von Industrieanwendungen, ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Uhren- und Schmuckindustrie.