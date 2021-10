5 Für die Investitur muss Geiger vor der Prälatin knien. Quelle: Unbekannt

Religion: Feierliche Investitur in der Stabkirche: Nagolder Kirchengemeinde begrüßt neuen Co-Dekan Tobias Geiger















Link kopiert

Eineinhalb Jahre Vakanz sind nun offiziell zu Ende. Mit der feierlichen Investitur von Tobias Geiger hat Nagold wieder einen Co-Dekan. Zum Gottesdienst am Sonntagabend kamen neben einigen kirchlichen Würdenträgern auch Oberbürgermeister Jürgen Großmann.

Nagold. Während hoch oben im Turm die Glocken läuten, spricht Prälatin Gabriele Wulz noch ein Gebet. Dann schreitet sie gemeinsam mit dem baldigen Co-Dekan Tobias Geiger und Dekan Erich Hartmann durch die Pforte der Nagolder Stadtkirche. Ihnen folgen in geordneter Reihe verschiedene kirchliche Würdenträger und Gemeindemitglieder.

Im Kirchenschiff umfängt sie Händels Marsch aus der Wassermusik, gespielt vom CVJM Posaunenchor. Später steigt auch die Orgel mit ein. Von der Empore singt der Chor. Die Kirchenbänke sind gut gefüllt – zumindest für Pandemieverhältnisse.

"Für einen ehemaligen Dorfpfarrer ist das sehr beeindruckend", meint Geiger zu Beginn seiner Ansprache und scherzt: "Es ist gut, dass wir Pfarrer einen Talar tragen, da sieht man nicht, dass die Knie zittern."

Doch dann wird es ernst. Denn es folgt die eigentliche Investitur, für die Geiger auf die Knie gehen muss. Das Besetzungsgremium versammelt sich in einem Halbkreis um den Altar. Wie bei einer Eheschließung bittet Prälatin Wulz beide Seiten um ein zustimmendes "Ja", erst dann wird die Investitur vollzogen.

Anschließend wendet sich der frisch gebackene Co-Dekan mit einer Predigt an die Gemeinde und zitiert aus dem Buch Kohelet. Eine ungewöhnliche Wahl, denn der Text berichtet von Alter, Verfall und Tod.

Kurze Amtswege

Dabei bezieht Geiger den Text nicht nur auf die eigene Vergänglichkeit, sondern auch auf den aktuellen Zustand der Kirche, angesichts von Kirchenaustritten und demografischem Wandel. "Wir müssen uns der Tatsache stellen, wir werden weniger."

Doch aus dem Bibeltext schöpft Geiger nicht nur pessimistischen Realismus, sondern auch Gottvertrauen, "dass die Zukunft der Kirche Christus Sache ist". Und er sieht in Nagold hoffnungsvolle Zeichen wie den lebendigen Gottesdienst des CVJM, bei dem er schon zu Besuch war.

Bastion der Pietisten

Dass in Nagold die evangelische Kirche noch einen besseren Stand hat als in anderen Regionen Deutschlands, betonte auch Oberbürgermeister Jürgen Großmann in seiner Rede. Schon in einer Schrift aus dem 19. Jahrhundert seien die Nagolder als fleißige Pietisten beschrieben worden. "Das ist bis heute so", meint Großmann. "Die Menschen hier sind aufgeschlossener für kirchliche Themen." Dem neuen Co-Dekan versprach Oberbürgermeister Großmann kurze Dienstwege zwischen Dekanat und Rathaus. "Das hat in Nagold Tradition."

Und natürlich gab es dann von allen Seiten viel Lob für Geiger. "Es ist mir bei dir gleich aufgefallen, du bleibst an den Sachen dran. Deine Beharrlichkeit wurde schon oft unterschätzt", meinte Anja Holland, Mitglied der Landessynode.

Freund aus Studienzeiten

Auch Pfarrer Heugel, der Geiger schon aus Studienzeiten kennt, erklärte: "Der größte Fehler, den man machen kann, ist dich zu unterschätzen." Schon damals im Studium habe sich Geiger nicht weggeduckt, auch wenn er mal klar gegen den Mainstream stand. "Du bist einer, der die Steine aus dem Weg räumt, um sein Ziel zu erreichen." Und Kirchengemeinderatsvorsitzender Michael Ermann ergänzte: "Sie sind jemand, der Dinge schnell erfasst und nach Lösungen sucht." Doch auch Ehrmann wurde gelobt. Denn er hatte während der langen Vakanz die Aufgaben des Co-Dekans übernommen. "Du hast einen langen Atem bewiesen. Schön, dass du ein engagierter Christ bist", lobte Pfarrer Detlev Börries.