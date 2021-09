6 Der Kirchengemeinderat bezeugte die Investitur. Foto: Bender

Investitur: Herzlicher Empfang für Pfarrerin Silke Bauer-Gerold bei der Einsetzung

Knapp zwei Jahre Vakatur sind am Sonntag in der evangelischen Kirchengemeinde Onstmettingen zu Ende gegangen: mit der Investitur von Pfarrerin Silke Bauer-Gerold.

Albstadt-Onstmettingen. Dekan Beatus Widmann strahlte vor Freude, als er Pfarrerin Silke Bauer-Gerold im Investiturgottesdienst am Sonntag in der Phlipp-Matthäus-Hahn-Kirche vorstellte. Mit ihr hat die evangelische Kirchengemeinde, zwei Jahre nach dem Weggang von Philippus Maier, nicht nur eine neue Seelsorgerin bekommen, sondern gleich eine komplette Familie. Denn Thomas Gerold, der in der Herrnhuter Brüdergemeinde gearbeitet hat und am Nachmittag als Pfarrer in Bitz eingesetzt wurde (wir werden noch berichten), zieht mit ins frisch renovierte Pfarrhaus Onstmettingen, ebenso wie die Kinder des Paares: die zehnjährige Pauline und der sechsjährige Ludwig.

Ihr Studium führte sie bis nach Schottland

Schon früh habe sie den Wunsch verspürt, Pfarrerin zu werden, sagte die gebürtige Ulmerin, die dort sieben Jahre lang die Kinderkirche geleitet hatte. Nach dem Theologiestudium in Edinburgh, München und Tübingen und dem Vikariat in Maulbronn war die Pfarrerin in Ravensburg und zuletzt fünf Jahre in Immendingen tätig. "Es war schnell klar, dass es einfach passt", blickte die Immendinger Kirchengemeinderatsvorsitzende Heike Averhage auf die dortige Anfangszeit zurück und meinte, man vermisse die Pfarrerin jetzt schon. Die ehemalige Schulleiterin der Immendinger Real- und Werkrealschule, Monika Kienzle, schwärmte vom großen Engagement und der Kreativität Silke Bauer-Gerolds, erinnerte an gemeinsame Bibelabende und gehaltvolle Konfirmationsgottesdienste. "Sie können sich auf etwas freuen", rief sie den Onstmettingern zu.

Dass die Freude bei allen sehr groß ist, merkte man der Festgemeinde am Sonntag an. In und vor der Kirche sprühten alle vor Herzlichkeit. Bevor Dekan Widmann die Pfarrerin in ihr Amt einsetzte, nahm er Bezug auf das Gleichnis vom Senfkorn. So wie in der biblischen Geschichte gebe es auch im Leben und in der Kirche Verfügbarkeiten und Unverfügbarkeiten. Man könne eben nicht alles bis ins kleinste Detail planen. Und deshalb richtete er den Appell an alle Gottesdienstbesucher: "Lassen Sie sich auf das Unverfügbare ein."

Die erste Predigt:lebensnah

Den Realitäten stellte sich Silke Bauer-Gerold auch in ihrer lebensnahen Predigt: Sie erzählte von Menschen, die sich kirchlich engagieren, von denen, die aus der Kirche austreten und von jenen, welche ihren Glauben scheinbar verloren haben. Nicht nur, dass sie die Gottesdienstbesucher durch das gemeinsame Lesen eines Textes mit in die Predigt einbezog, sie machte Mut und Hoffnung, dass Gottes Wort wirkt, auch ohne dass man es immer gleich erkennen könne. "Eure Arbeit ist nicht vergeblich", gab sie den Gläubigen mit auf den Weg, bevor die Sopranistin Carla Frick, von Volker Schneider an der Orgel begleitet, ein Händel-Lied anstimmte.

"In Onstmettingen darf man – man muss nicht"

In den Grußworten dominierte der Dank: an den Kirchengemeinderat mit seinem Vorsitzenden Jens Boss, an die Haupt- und Ehrenamtlichen, und an die Pfarrerkollegen im Distrikt, allen voran dem Tailfinger Johannes Hartmann, der die Vertretung in der Vakatur übernommen hatte.

Ortsvorsteher Siegfried Schott betonte, dass man in Onstmettingen Pfarrer sein dürfe und nicht sein müsse. Ursula Kirchmaier, Kirchengemeinderatsvorsitzende der Nachbargemeinde Bitz, wünschte der Pfarrerin, dass sie sich hin und wieder etwas Ruhe gönnen könne. Vereinsvertreter Franz Jerger betonte das gute Miteinander im gesamten Ort, und der katholische Pfarrer Hans-Joachim Fogl kommentierte: "Die Alb mag rau sein, die Menschen sind es nicht." Pfarrer Johannes Hartmann stimmte schließlich mit allen Versammelten beim Sektempfang einen Kanon an: "Viel Glück und viel Segen".