Investitur in der Stadtkirche: Pfarrer Daniel Zimmermann ein „Geschenk für Freudenstadt“

Daniel Zimmermann feierte seine Investitur. In seiner Predigt ermutigte der Pfarrer seine Gemeinde, nicht in Sorgen zu versinken.
Mit einem zugleich festlichen als auch fröhlichen Gottesdienst beging die Stadtkirchengemeinde Freudenstadt am Sonntag die Investitur von Pfarrer Daniel Zimmermann. Zwar sei der promovierte Theologe bereits seit März 2023 in Freudenstadt als Pfarrer tätig, wie Dekan Anton Streich den Gottesdienstbesuchern erläuterte, jedoch erfolge die Investitur („Einkleidung“) von Pfarrern erst nach dem Vikariat, der zweiten theologischen Dienstprüfung und einer zweieinhalbjährigen Probezeit.