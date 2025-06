Investitionspaket: Bund und Länder verhandeln über Lösung für Steuerausfälle

1 Im Kanzleramt wollen am Nachmittag Vertreter von Bund und Ländern zusammenkommen. Foto: Hannes P. Albert/dpa Wie kann die Politik der schwächelnden Wirtschaft aufhelfen? Mit Steuerentlastungen und Investitions-Anreizen, meint die Bundesregierung. Aber nicht zulasten der Länder, warnen diese.







Link kopiert



Berlin - Bund und Länder suchen weiter nach einer Lösung im Ringen um das Investitionsprogramm des Bundes und Einnahmeausfälle für die Länder. Am Vormittag kommen in Berlin zunächst die Regierungschefinnen und -chefs der Länder zusammen, am Nachmittag stehen Beratungen mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) an. Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) rechnet noch nicht mit einer Einigung.