Garage für Fahrzeuge wird in Modulbauweise erstellt.

Auf dem Gelände des Gerätehauses an der Ecke Heinz-Mecherlein-Straße und Hürstenstraße wird bereits seit wenigen Wochen kräftig gebaut, die Fundamente und Grundmauern stehen bereits. Trossingen.

Die Stadtverwaltung hat eine Dreifachgarage für die freiwillige Feuerwehr in Auftrag gegeben, dort sollen Kleinfahrzeuge, also etwa Mannschaftstransportwagen (MTW) untergestellt werden. Wie Stadtkämmerer Axel Henninger vorrechnete, wird das Gebäude zusammen mit den Planungskosten am Ende auf etwa 200 000 Euro kommen. Im Haushalt stehen dafür 262 000 Euro bereit.

Lesen Sie auch

Die Erd- und Fundamentarbeiten starteten bereits am 25. Juni, der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, den Auftrag für die Holzbauarbeiten (Herstellung, Lieferung, Aufrichten der Garagen einschließlich Fassadenverkleidung) für rund 75 500 Euro an die Firma Holzbau Weiss aus Gosheim zu vergeben. Vergeben sind auch schon die Torbauarbeiten, der Einbau einer Nebeneingangstüre sowie die Elektroinstallationen vergeben.

Unsere Empfehlung für Sie Feuerwehr in Trossingen Darum ist die Jugendfeuerwehr wichtig Vor 50 Jahren wurde die Jugendfeuerwehr Trossingen gegründet. Heute ist sich nicht mehr wegzudenken und seit 2008 gibt es eine Kinderfeuerwehr.

Die Garagen sind so konzipiert, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt modular (jeweils eine Garage) an einen anderen Standort versetzt werden können. Bei einem möglichen Umzug der Feuerwehr auf das von der Stadt erworbene Areal der ehemaligen Gaststätte Achterbahn könnten die Gebäude dann mitgenommen werden.

Unsere Empfehlung für Sie Jugendfeuerwehr Trossingen Das muss der Feuerwehrnachwuchs leisten Wenige Tag nach den Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Jugendfeuerwehr Trossingen war der Stadtkern von Trossingen ganz in Feuerwehrhand.

Aufgrund der besonderen Anforderungen an die Vorfertigung und die modulare Bauweise wurde die Firma Holzbau Weiss um ein Angebot gebeten, weil sie über umfassende Erfahrung in diesem Bereich verfügt. Noch nicht vergeben sind die Dachabdichtung und andere kleinere Gewerke, dennoch wird das Bauwerk aber voraussichtlich weniger kosten als die veranschlagten 262 000 Euro.