Investitionen in Trossingen: Kellenbachschule kostet deutlich mehr

Zwar geht etwas in Sachen Sanierung der Bildungseinrichtung im Ortsteil Schura, doch Geld für die Maßnahme ist erst sehr viel später vorhanden, andere Vorhaben haben Vorrang.
Nächstes Jahr kann die Grundschule in Schura (281 Schüler) ein Jubiläum feiern, sie wird dann 50 Jahre alt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde sie nur punktuell saniert, vor 30 Jahren kam ein Anbau dazu. Die Haustechnik ist veraltet, die Wärmedämmung unzureichend und die gesamte Einrichtung nicht barrierefrei. Zudem entspricht die vorhandene Raumstruktur nicht mehr den heutigen pädagogischen Konzepten für Ganztagsschule, Inklusion und digitale Ausstattung.