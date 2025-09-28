Investitionen in Trossingen: Kellenbachschule kostet deutlich mehr

Zwar geht etwas in Sachen Sanierung der Bildungseinrichtung im Ortsteil Schura, doch Geld für die Maßnahme ist erst sehr viel später vorhanden, andere Vorhaben haben Vorrang.

Nächstes Jahr kann die Grundschule in Schura (281 Schüler) ein Jubiläum feiern, sie wird dann 50 Jahre alt. In den vergangenen Jahrzehnten wurde sie nur punktuell saniert, vor 30 Jahren kam ein Anbau dazu. Die Haustechnik ist veraltet, die Wärmedämmung unzureichend und die gesamte Einrichtung nicht barrierefrei. Zudem entspricht die vorhandene Raumstruktur nicht mehr den heutigen pädagogischen Konzepten für Ganztagsschule, Inklusion und digitale Ausstattung.

„Wir haben acht Klassenzimmer, aber uns fehlen Räume für Musikunterricht, VKL und Inklusion“, sagte Rektorin Christiane Freund vor dem Gemeinderat. Zudem dringe bei Regen Wasser in die Schule und es gebe für 17 Frauen nur eine Damentoilette. Einzugsbereich der Schule sind neben Schura auch der Bereich westlich der Ernst-Haller-Straße und südwestlich der Eisenbahnlinien im Kernstadtbereich von Trossingen, Gölten sowie die Nachbargemeinden Durchhausen und Gunningen.

Laut Ortsvorsteher Wolfgang Schoch gibt es „erhebliche Mängel“ an der Schule, weshalb der Ortschaftsrat auch schon 2019 die Generalsanierung beantragt habe, damals sei sie auf 2,9 Millionen Euro geschätzt worden. Die nun der Stadt vorgelegte Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Schweiger (Rottweil) kommt stattdessen auf Kosten von 10,7 Millionen Euro bei einer Sanierung und 14 Millionen Euro bei einem Abriss und Neubau.

Schock über Kosten

„Wir waren geschockt, als wir die Machbarkeitsstudie und die hohen Kosten sahen“, berichtete Wolfgang Schoch über die Reaktion seiner Kollegen aus dem Ortschaftsrat Schura. Lediglich bei einer Sanierung, nicht aber bei einem Neubau würde das Land einen Zuschuss geben, der die Kosten auf rund 7,5 Millionen reduzieren würde.

Angesichts der gehandelten Summen wünschte sich der Ortsvorsteher vom Gemeinderat eine Zielmarke, „wann es so weit ist, denn die Eltern fragen uns“. Große Hoffnung auf einen baldigen Baubeginn konnten die Stadträte und Bürgermeisterin Susanne Irion dem Ortsvorsteher und den Ortschaftsratsmitgliedern aus Schura nicht machen.

Finanzierung absolut ungewiss

Man sehe zwar die Notwendigkeit, dass etwas passieren müsse, meinte Stadtrat Jürgen Vossler (CDU), „aber mir ist schleierhaft, wie das in diesem Jahrzehnt finanziert werden soll“. Und auch die Bürgermeisterin sieht vor 2030 keine Möglichkeiten für eine Finanzierung.

Gustav Betzler (Freie Wähler) wies darauf hin, dass die Löhrschule 2029 saniert werden soll, weshalb man erst 2032/33 an die Kellenbachschule denken könne. „Vorher haben wir keine Möglichkeit, ein solches Projekt zu stemmen“. Dann müsse man sich aber fragen, wie hoch in zehn Jahren die Baukosten für die Sanierung der Kellenbachschule sind. „Eine Planung für die Kellenbachschule zum jetzigen Zeitpunkt ist verfrüht“, so Betzler, der angesichts des Sanierungsbedarfs an der Löhrschule sagte: „Ich traue mich nicht, dem Rektor der Löhrschule in die Augen zu schauen, wenn ich ihm begegne, weil wir ihn schon so lange vertrösten“.

Verweise Masterplan Schulentwicklung

Die Bürgermeisterin wies auf den Masterplan zur Schulentwicklung hin und dass zunächst in jene Schulen investiert werden soll, die Kapazitätsengpässe haben und erweitert werden müssen. Bei einem Neubau sehen die Pläne des Architekturbüros zwar auch eine Erweiterung der Nutzfläche um 450 Quadratmeter vor, jedoch geht man auch hier von einem Bedarf von acht Klassenzimmern aus.

Anders sah dies Thomas Herrmann (SPD), er bezeichnete es als „Skandal“, wie zurückhaltend das Gremium auf die Zustände der Kellenbachschule reagiere und zur Finanzierung lediglich feststelle: „Es geht einfach nicht“. Der SPD-Stadtrat wörtlich: „Ich hätte diesen Satz gerne beim Thema Rathaus-Sanierung und Anbau gehört. Die Frage, was geht und was nicht ist eine Frage des politischen Willens. Ich könnte mich nicht mehr im Spiegel anschauen, wenn wir die Kellenbachschule auf zehn Jahre verschieben.“

Rathauserweiterung gegen Schulhaussanierung

„Jetzt reicht es!“, unterbrach ihn Bürgermeisterin Susanne Irion und wies darauf hin, dass das Rathaus erweitert werde, weil man dort schlichtweg nicht genügend Arbeitsplätze habe und auch der bauliche Zustand des Altgebäudes desolat sei. „Wir dürfen das Rathaus nicht gegen Bildung ausspielen. Ich bin wütend, dass man in populistischer Weise immer das Rathaus heranzieht“, so die Bürgermeisterin.

Susanne Irion wies darauf hin, dass die Stadt in den vergangenen Jahren in acht Kindergärten Geld investiert habe und noch investiert und mehrere Schulen saniert wurden oder werden und dass weitere Schulinvestitionen beschlossen seien.

Neuer Teppichboden

Irion schlug vor, bei der Kellenbachschule einen neuen Teppichboden zu verlegen und einen Teil der Fenster zu sanieren, zusätzlich auch die Oberlichter und Toiletten, weil man wisse, dass die Schule noch ein paar Jahre in dem Gebäude bleiben muss. Mehrheitlich beschloss der Gemeinderat diese Vorgehensweise – gegen die Stimme von Thomas Herrmann.

Nach Informationen aus dem Bauamt würde es ohnehin nach einem Gemeinderatsbeschluss viereinhalb Jahre dauern, bis eine Sanierung oder ein Neubau der Kellenbachschule abgeschlossen ist, weil Planung, Zuschussbeantragung und Ausschreibung Zeit benötigen. In den Baukosten ist jeweils eine Interimslösung mit Containern während der 18-monatigen Bauzeit enthalten.