Kosten für Schulsanierung Diese Debatte birgt ordentlich Zündstoff – auch in St. Georgen

Ist der interkommunale Frieden in Gefahr? Die Befürchtung steht im Raum. Doch Verwaltung und Gemeinderat sehen sich in der Pflicht: Sie wollen prüfen, ob Umlandkommunen an den Kosten für Schulsanierungen in St. Georgen beteiligt werden können.