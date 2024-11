Investitionen in Erlaheim

1 Damit die Kläranlage Erlaheim-Binsdorf stillgelegt werden kann, muss eine Druckleitung vom Keinbachtal hinauf bis zum Parkplatz an der Kreisstraße 7121 gebaut werden. Foto: Wolf-Ulrich Schnurr

Geislingens Kämmerer hat den Erlaheimer Ortschaftsrat über die geplanten Investitionen im kommenden Jahr informiert. Der dickste Brocken im Haushaltsplan verschlingt allein rund 1,6 Millionen Euro.









Link kopiert



In der jüngsten Sitzung des Erlaheimer Ortschaftsrats stand auch die Geislinger Haushaltsplanung für 2025 auf der Tagesordnung. Kämmerer Oliver Juriatti legte den Gremiumsmitgliedern dar, was darin an Investitionen für Erlaheim vorgesehen ist.