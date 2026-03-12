Investitionen in die Schule: Mit dem „Glück des Tüchtigen“ und viel Schweiß zum Seelbacher Haushalt

Der Seelbacher Haushalt ist beschlossen. Das Minus von 500 000 Euro kann die Gemeinde über Rücklagen wettmachen. Die Räte betonten aber, dass die folgenden Jahre schwieriger werden.
16 Millionen Euro Einnahmen, 16,5 Millionen Euro Ausgaben, elf Millionen Euro Investitionen: Das sind die Eckdaten des Seelbacher Haushalts, den der Gemeinderat am Montagabend beschlossen hat. Die Gemeinde steht mit dem Defizit von 500 000 Euro im Vergleich mit anderen Kommunen noch gut da, doch in den folgenden Jahren drohen 1,7 beziehungsweise 1,4 und 1,1 Millionen Euro Minus. Die Räte fanden deshalb nicht nur Lob – Seelbach hatte immerhin 8,1 Millionen Euro an Rücklagen gebildet –, sondern mahnten an, auch in Zukunft sorgfältig zu wirtschaften.